Nuoro

Si indaga sulle cause

Allarme nella notte a Nuoro per un incendio che ha investito la parte anteriore di un Fiat Scudo. Il furgoncino era parcheggiato in via Biasi, poco distante dalla circonvallazione.

La tempestiva segnalazione ha permesso l’immediato intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 hanno domato le fiamme, ma il mezzo ha subito gravi danni nella parte anteriore.

Sul posto anche i carabinieri di Nuoro che hanno avviato gli accertamenti per individuare le cause dell’incendio. Non si esclude possa essere di origine dolosa.

Saranno utili le immagini di alcuni sistemi di video sorveglianza, già acquisite dai militari.

Giovedì, 18 gennaio 2024