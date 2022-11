Uno stallo sicuro, quasi davanti ad uno degli ingressi del centro commerciale Le Vele di Quartucciu? Anche se è riservato ai disabili viene utilizzato dai furbetti della sosta. A raccontare il fatto, alla nostra redazione, è Alessandro Miggianu. Il trenta ottobre si trovava a fare acquisti nel polo commerciale ai bordi di viale Marconi. Ecco, di seguito, il suo racconto-denuncia.

“Buongiorno, vorrei segnalarvi l’ennesima trovata dei furbetti dei parcheggi. Domenica 30 ottobre alle 18:25, mentre mi avvicinavo a piedi con la mia famiglia all’ingresso del centro commerciale Le Vele, ho notato due giovani che, uno sulle spalle dell’altro, rimuovevano una busta scura da un cartello che segnala i posti riservati ai disabili. Subito dopo aver rimosso la busta sono saliti in macchina, che logicamente, fino a quel momento, aveva occupato il posto riservato ai disabili e sono andati via. Tengo a precisare che c’erano molti altri parcheggi disponibili ma evidentemente quello riservato ai disabili proprio di fronte l’ingresso ha fatto veramente gola ai soliti disonesti e irrispettosi del senso civico”.

