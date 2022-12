Fuori strada con la cisterna piena di latte, autotrasportatore vivo per miracolo sulla Provinciale 65

Incidente spettacolare ma, per fortuna, senza feriti, sulle strade sarde. Un uomo alla guida di una cisterna piena di latte è uscito fuori strada e si è ribaltato sulla Sp 65, tra Paulilatino e Abbbasanta. Buona parte del latte è stato salvato, travasandolo in una seconda cisterna, arrivata dopo pochi minuti. L’uomo non ha riportato nemmeno un graffio e i Vigili del fuoco sono al lavoro anche per comprendere il perchè dell’incidente: all’origine del volo fuori strada e del ribaltamento, forse, un guasto meccanico.