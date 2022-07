Fuori strada con l’auto, muore un giovane meccanico di Fonni: addio a Stefano Falconi

È uscito fuori strada con l’auto dopo aver fatto un salto di corsia sulla Ss 389, all’altezza del bivio per Orani, nel cuore della notte. Erano le quattro quando Stefano Falconi, giovane meccanico di Fonni, 32 anni, è finito con la sua automobile in una cunetta. Stando a quanto trapela, i soccorritori e le Forze dell’ordine non hanno trovato nessun segno di frenata sull’asfalto. Falconi, quindi, potrebbe essere stato tradito da un improvviso colpo di sonno o da un malore alla guida. Il ragazzo stava guidando in direzione Fonni, per tornare a casa. La notizia del suo decesso è arrivata poco dopo l’alba nel paese del Nuorese, lasciando tutti choccati. Daniele Falconi lascia un gemello, due sorelle e i genitori: una famiglia distrutta dal dolore. La sindaca Daniela Falconi è già stata informata della tragica notizia: “Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i parenti di Stefano, a nome anche di tutta l’amministrazione comunale di Fonni”.