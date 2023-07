Fuori pericolo il giovane accoltellato l’altra notte a Paulilatino

Paulilatino

Sottoposto a due interventi chirurgici in ospedale

Daniele Vidili, il giovane di 30 anni, di Paulilatino, accoltellato sabato notte nel suo paese, è fuori pericolo anche se la prognosi rimane riservata.

La lama del coltello lo ha colpito all’addome ed ha provocato una lesione ad un rene. I medici del San Martino, nella notte tra sabato e domenica, lo hanno sottoposto a due delicati interventi chirurgici.

Il feritore, un uomo di 62 anni di Paulilatino, è stato denunciato dai carabinieri di Ghilarza con l’accusa di lesioni gravi.

I carabinieri della compagnia hanno ultimato tutte le indagini, dopo aver sentito l’indagato ed alcuni testimoni.

L’aggressione del giovane di Paulilatino è avvenuta attorno all’una del mattina in piazza Rinascita, il quartiere dove sorgono le case popolari.

Si era appena conclusa una manifestazione cinofila e la presenza di diversi cani legati alla ringhiera di una palazzina ha fatto scaldare gli animi. In particolare l’uomo denunciato ha rimproverato i proprietari degli animali e dopo alcune parole pesanti ha estratto un coltello per colpire uno di loro, che è riuscito a schivare il colpo. Il fendente, purtroppo, ha raggiunto all’addome Daniele Vidili, in quel momento al suo fianco.