Fuori pericolo il centauro 16enne di Villacidro ricoverato al Brotzu: nessun trauma cranico e solo qualche frattura

È fuori pericolo il sedicenne di Villacidro ricoverato al Brotzu dopo il fortissimo schianto contro un furgone nella centralissima via Repubblica. Stando a quanto si apprende da fonti interne all’ospedale, non è stato riscontrato nessun trauma cranico ma, allo stesso tempo, qualche frattura. Un quadro decisamente migliore di quello iniziale: il giovanissimo era stato portato con l’elisoccorso nel più grosso ospedale sardo in codice rosso, e le sue condizioni erano state giudicate gravissime. Col passare delle ore, fortunatamente, la situazione è migliorata, anche se rimane sotto stretta osservazione medica. Nessun danno rilevato, fortunatamente, al guidatore del camioncino, un ventunenne. Il centauro stava transitando in via Repubblica quando il furgone ha svoltato, questa è la primissima dinamica rilevata dai carabinieri della compagnia cittadina. Inoltre, è emerso che il 16enne non avesse il patentino e la sua moto fosse priva di targa e assicurazione.