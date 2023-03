Fuoco e paura nella notte a Torre Grande: incendio distrugge un chiosco sul lungomare. Indagini

Stamane, intorno alle 7 nuovo allarme: i vigili del fuoco di Oristano sono dovuti tornare a Torre Grande, per alcune piccole riaccensioni tra i detriti della struttura ormai ridotta in cenere.

L’area è stata interdetta e gli idranti dei mezzi dei vigili del fuoco sono entrati in azione. Sul posto polizia e carabinieri. A Torre Grande si sono vissuti momenti di paura. L’incendio è stato domato intorno alla 24,30. Poi l’opera di bonifica dei vigili del fuoco è proseguita.

Un incendio ha distrutto questa notte il chiosco Night & day sul lungomare di Torre Grande. L’allarme è scattato intorno alle 23. Il fuoco ha avvolto la struttura e gli arredi del chiosco in breve tempo.

A metà mattina a Torre Grande si è svolto anche un accurato sopralluogo dei vigili del fuoco per accertare le cause del rogo.

In base agli elementi raccolti la notte scorsa e oggi si è propensi ad escludere l’ipotesi dolosa. Nell’area interessata dal fuoco non è stata trovata traccia di liquido infiammabile che consenta di accreditare come atto intimidatorio deliberato, l’incendio.

L’attenzione dei vigili si sarebbe concentrata, invece, su un frigo. Potrebbe essere stato un corto circuito in questo apparecchio ad innescare le fiamme che si sono sviluppate molto velocemente attaccando la struttura in legno.

Il propagarsi del fuoco è stato aiutato anche dal vento che soffiava nella zona.

I carabinieri di Oristano, quindi, sembrano indirizzare le indagini classificando l’incendio della scorsa notte come un grave incidente. Nelle prossime ore, comunque, saranno sentiti anche i proprietari della struttura che hanno subito un danno molto grave. Il chiosco Night & Day è uno dei più noti e frequentati sul lungomare di Torre Grande. L’incendio di stanotte ha destato allarme e colpito la pubblica opinione a Oristano e nell’hinterland.

Sabato, 11 marzo 2023