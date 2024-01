Fuoco di Sant’Antonio in grande stile ad Aritzo, il super rito che si rinnova con una grande festa. Appuntamento domani in paese, il comitato guidato da Gianluca Pranteddu ha organizzato una festa da record con Is Mamutzone e gli Urzu e i balli in piazza con Riccardo Sanna, poi i fuochi d’artificio alle 23. Ci sarà anche l’attesissima lotteria, in palio ricchi premi e tanta allegria pronta a a scorrere per le vie di Aritzo, insieme alla vino, alla birra e ai prodotti tipici eno gastronomici locali. Si chiama Pratz’e S’Erriu, il rito di Sant’Antonio Abate che apre ufficialmente il Carnevale in Sardegna: per questo anche ad Aritzo sono in arrivo visitatori e turisti da tutta l’Isola, anche per godersi un bel weekend mozzafiato in una delle zone più belle della Sardegna. Ci saranno la polenta, le fave e ci sarà soprattutto il fuoco e il gusto della magia col gran ballo delle maschere e di tutti i partecipanti. Gli eventi inizieranno alle 17, alle 18 verrà acceso il grande fuoco. Poi la festa sino a notte fonda.