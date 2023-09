Fuoco dal barbecue sino al tetto di un’abitazione: allarme e intervento dei vigili del fuoco

Prima categoria Stasera a Santa Giusta

Santa Giusta

L’incendio in serata

Stavano preparando l’arrosto per cena quando ha preso fuoco il tetto del barbecue. È accaduto questa sera poco dopo le 21 a Santa Giusta, in una abitazione di via Pirandello.

Le fiamme si sono propagate raggiungendo il tetto al secondo piano dell’abitazione.

I proprietari dell’abitazione hanno chiesto subito l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano.

Una squadra del 115 ha raggiunto l’abitazione ed in pochi minuti ha spento le fiamme mettendo in sicurezza l’edificio.

-segue-

Domenica, 3 agosto 2023

commenta