Fumi neri a Sarroch, Saras: “Problema causato da un guasto”

Nel nome del lavoro e del dio petrolio che tutto garantisce. Per quanto ancora? Il Gruppo d’Intervento Giuridico odv svolge il proprio ruolo di associazione ecologista con documentate denunce nelle sedi opportune e con attività di sensibilizzazione. Anche oggi ha provveduto a segnalare al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai Carabinieri del N.O.E., informando nel contempo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Ma tutto questo serve a poco se non cambia l’atteggiamento di chi a Sarroch vive e opera”.

“Ancora una volta fumi e miasmi dagli impianti della raffineria Saras, a dispetto dei risultati vantati in materia ambientale, si sono visti e sentiti da decine di chilometri”, ha denunciato Stefano Deliperi del Grig, “non è una novità, è capitato tante volte. Ma la situazione ambientale e sanitaria di Sarroch non è mai stata completamente pubblicizzata con la trasparenza che merita. Troppo spesso silenzio da parte di amministratori pubblici e residenti sulle cose davvero rilevanti.

Un guasto. Questa la causa dei fumi neri a Sarroch che hanno allarmato la popolazione, secondo Sarlux. Ma gli ambientalisti protestano. “Questa mattina poco dopo le 12,30 si è verificato un guasto elettrico che ha determinato l’intervento dei sistemi di protezione con conseguente interruzione di energia elettrica e blocco degli impianti di raffinazione. Questo blocco ha causato come conseguenza l’attivazione del sistema di sicurezza delle torce con associata fumosità. Siamo in contatto con gli organi istituzionali e di controllo, si stanno approfondendo le cause del guasto che ha generato la disalimentazione elettrica.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a