Il sud della Sardegna, ma anche la zona del centro, sono sotto un mega temporale. Fulmini, un concerto di fulmini, con tutti i grossi rischi del caso, per un’ondata di maltempo che ha già provocato diversi danni. Il sindaco di Escolca Eugenio Lai ha mostrato le strade tutte allagate, stesse cartoline arrivano dall’hinterland cagliaritano, soprattutto da Flumini di Quartu. A Elmas, sono crollati dei rami in via Sulcitana, il traffico è ko. Le strade del capoluogo sardo sono ormai trasformate in fiumi. Il maltempo è destinato a flagellare l’Isola sino alla tarda serata di oggi: il temporale, scoppiato poco prima delle 17, ha colto impreparati molti bagnanti ma anche gli automobilisti di rientro dal lavoro. L’allerta è solo gialla, ma l’attenzione dev’essere massima.

