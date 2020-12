Fulmine cade a Capo San Marco: giovane in codice rosso all’ospedale

Il maltempo non dà tregua. Giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco

Il maltempo non dà tregua e l’allarme resta nell’Oristanese, dove stasera si è registrato anche un grave episodio a Capo San Marco e non a Capo Mannu (come in un primo tempo era stato riferito): un giovane di una ventina d’anni, originario di Sanluri, è rimasto ferito in seguito alla caduta di un fulmine. Con un amico si era rifugiato in una casupola diroccata poco distante dal faro sul litorale di Cabras e qui è stato raggiunto dal fulmine, probabilmente caduto sulla schermatura metallica interna del fabbricato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Giusta che hanno supportato anche il personale sanitario del servizio 118 nei primi decisivi soccorsi.

Successivamente i vigili del fuoco hanno utilizzato un mezzo fuoristrada per recuperare il giovane che in ambulanza è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Al momento della partenza era cosciente.

L’intervento di questa sera si aggiunge a diversi altri eseguiti dai vigili del fuoco per la forte pioggia che ha interessato il territorio della provincia.

Il comando provinciale di Oristano è stato impegnato in numerosi interventi per allagamenti, a Bosa, Tresnuraghes (con le squadre di Cuglieri e Abbasanta), Cabras, Solarussa, Oristano, Terralba e Uras (con le squadre della sede cittadina di via Zara).

