Fulmine cade a Capo Mannu: giovane in codice rosso all’ospedale

Il maltempo non dà tregua. Giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco

Il maltempo non dà tregua e l’allarme resta nell’Oristanese, dove stasera si è registrato anche un grave episodio a Capo Mannu: un giovane è rimasto ferito in seguito alla caduta di un fulmine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, diversi volontari e il servizio 118.

I vigili del fuoco hanno fatto ricorso alle procedure speleo alpino fluviale per l’intervento di soccorso, viste le precarie condizioni del terreno. Con l’uso di mezzi fuoristrada si è riusciti a condurre sul posto anche l’equipe medica e poi a recuperare il giovane che in ambulanza è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’intervento di questa sera, dopo una giornata di intenso lavoro dei vigili del fuoco, per la forte pioggia che ha interessato il territorio della provincia.

Il comando provinciale di Oristano è stato impegnato in numerosi interventi per allagamenti, a Bosa, Tresnuraghes (con le squadre di Cuglieri e Abbasanta), Cabras, Solarussa, Oristano, Terralba e Uras (con le squadre della sede cittadina di via Zara).

Martedì, 8 dicembre 2020

