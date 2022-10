Fuky è una meticcia di pastore fonnese di circa 7 anni, positiva alla leishmaniosi, di taglia media e dal pelo nero e ispido. Fuky è una infallibile guardiana, difende il suo territorio dal passaggio di persone o animali estranei abbaiando con vigore nella loro direzione, si lega profondamente alle persone con cui si relaziona quotidianamente e alla quale dimostra sincero affetto accogliendoli quotidianamente con degli abbracci come richiesta d’attenzione. Fuky è entrata in canile ad Agosto 2019 in condizioni fisiche pessime, talmente denutrita da non riuscire a reggersi in piedi e completamente priva di pelo a causa della leishmaniosi che la stava conducendo a una triste fine. In canile Fuky è stata curata, ha ripreso forza e le è ricresciuto il pelo, le è rimasto un occhietto lievemente velato ma per il resto è in gran forma. Fuky è estremamente coccolona, preferisce farsi accarezzare piuttosto che far lunghe corse nel prato; è una formidabile cacciatrice di gatti e uccelli e nel valutare la sua adozione questo aspetto andrà tenuto in forte considerazione. Fuky, probabilmente a causa del suo triste vissuto, ha sviluppato una forte possessività nei confronti della sua ciotola e la difende dall’avvicinamento degli altri cani presenti nel suo box, mentre non presenta questo atteggiamento con gli operatori. Fuky è stata ospite anche negli studi di Videolina, dimostrando di essere socievole ed estroversa quando durante le pause della diretta andava a salutare tutte le persone presenti in studio per ricevere delle carezze. Fuky sa andare al guinzaglio, svolge settimanalmente delle passeggiate in città dove si trova a suo agio e sta imparando a salire in auto. Sappiamo che la sua è una adozione del cuore perché necessiterà di fare analisi costanti e terapie periodiche per tenere sotto controllo la leishmaniosi da cui è affetta ma Fuky è veramente una cagna da compagnia straordinaria e sarà la gioia nonché l’ombra di chi la accoglierà in famiglia. Per Fuky si cerca adozione in una famiglia di persone adulte o anziane residenti in appartamento, casa con giardino o contesto rurale ben recintato. Fuky è sterilizzata, vaccinata e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog

L'articolo Fuky la cagnolina dagli abbracci affettuosi aspetta un padrone a Cagliari proviene da Casteddu On line.