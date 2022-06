Fuggono all'alt, arrestati con quasi 3 kg di droga - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - Quasi tre chili di droga sequestrati e due uomini in manette. Si è conclusa così la rocambolesca fuga di un 28enne e di un 32enne di Assemini per le vie di Cagliari. I due sono finiti in manette per detenzione e spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Poco prima delle 23, in sella a una moto Honda SH, rubata il 9 giugno scorso, il 28enne e il 32enne hanno attraversato un incrocio di viale Trieste con il semaforo rosso. In zona c'era una pattuglia dei Radiomobile che ha notato l'infrazione. I carabinieri hanno intimato l'alt, ma il conducente dello scooter non si è fermato, fuggendo a tutta velocità. L'inseguimento si è concluso in via Roma dove lo scooter è finito a terra e i due sono fuggiti a piedi. Il conducente è stato bloccati subito, il passeggero invece si è anche gettato nelle acque del porto ma appena riemerso è stato prima trasportato in ospedale e poi arrestato.

I carabinieri hanno perquisito la moto e le abitazioni dei due recuperando complessivamente quasi 2,7 chili di marijuana e 15 pasticche di ecstasy, il materiale per tagliare e confezionare la droga e alcuni arnesi da scasso. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna