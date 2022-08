Il fuggitivo ha quindi imboccato una via senza spiragli di fuga a Pirri. Qui ha abbandonato il borsello oltre un cancello, per poi speronare gli agenti motociclisti e dileguarsi: dopo la manovra uno dei due agenti ha riportato la frattura di tibia e perone.

Ieri sera, durante l’attività di presidio del territorio gli agenti motociclisti del Nucleo Operativo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari sono intervenuti per un controllo documentale di un motociclo che transitava in via Is Mirrionis.

Durante un inseguimento ha speronato due agenti della polizia municipale, causando una frattura di tibia e perone a uno dei due. L’episodio ieri sera. Il protagonista un 30enne di Sant’Elia che stamattina è stato processato per il rito direttissimo e condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, in seguito patteggiati con 3 anni di reclusione da scontare agli arresti domiciliari e 13 mila euro di multa.

- SARDA NEWS -

