Fugge alla vista dei carabinieri, operaio- bracconiere denunciato a Castiadas: possedeva due fucili, ma il porto d'armi era scaduto

Fugge alla vista dei carabinieri, operaio denunciato a Castiadas: possedeva due fucili, ma la licenza era scaduta.

E’ avvenuto stanotte a Castiadas. Denunciato per porto illegale di armi comuni da sparo, detenzione abusiva di munizioni, resistenza a pubblico ufficiale, omessa ripetizione di denuncia di detenzione di armi e alterazione di armi un quarantanovenne del posto, operaio, già noto alle forze dell’ordine. Attorno all’una di notte l’uomo stava viaggiando a bordo del proprio automezzo Ford in località San Pietro di Castiadas. Giunto all’altezza di un posto di blocco dei carabinieri non si è fermato all’alt e si è dato alla fuga a gran velocità sulla SP 19. Raggiunto nel giro di alcuni minuti a Villasimius, in località “Su Lillu”, dove aveva imboccato una stradina sterrata, è stato trovato vicino ad un fucile semiautomatico calibro 12 con una cartuccia a pallettoni in canna. L’ arma recava del nastro adesivo bianco sull’estremità in prossimità del mirino per bloccare una torcia di colore nero, chiaro indizio di attività notturna di bracconaggio. L’uomo ha dichiarato di essere il legittimo proprietario dell’arma, regolarmente denunciata a suo nome, e di essersene liberato durante la fuga. La perquisizione è stata poi estesa ad un’abitazione presso la quale il fuggitivo domicilia a Castiadas e ha permesso di rinvenire un ulteriore fucile doppietta a cani esterni di produzione francese, calibro 12, sempre regolarmente denunciato dall’uomo ma che avrebbe dovuto detenere presso l’abitazione di residenza a Villasimius. L’uomo è risultato titolare di una licenza di porto di fucile ad uso sportivo, ma scaduta. Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro penale e verranno custodite in attesa delle determinazione dell’autorità giudiziaria.