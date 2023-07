Fueddaus in sardu? L’Unione dei Comuni Parte Montis organizza un corso di lingua sarda

Mogoro

Trenta ore di lezione, oggi l’ultimo giorno per iscriversi

Scade oggi il termine per iscriversi al corso per imparare il sardo organizzato dall’Unione dei Comuni Parte Montis: le trenta ore previste offriranno la possibilità di apprendere le basi della lingua e approfondirne la grammatica.

Dedicato con priorità al personale dipendente dei Comuni e dell’Unione, il corso del progetto “Parte Montis in lingua sarda” è gratuito e aperto alla partecipazione di tutti i cittadini interessati, agli insegnanti, ai commercianti, agli artigiani, alle associazioni culturali (gruppi teatrali, gruppi folk, cori, etc.), agli operatori delle biblioteche e dei musei, alle Pro loco e a tutti coloro che già usano (o che vorrebbero usare) il sardo quotidianamente nella propria attività.

Le lezioni verranno attivate al raggiungimento di 20 iscritti, che dovranno impegnarsi a seguire le attività per almeno 21 delle 30 ore previste, che si snoderanno tra i mesi di luglio, settembre e ottobre, con una pausa ad agosto. Al termine del percorso i corsisti riceveranno un attestato di frequenza.

Domanda di iscrizione sul modulo scaricabile dalla pagina istituzionale dell’Unione , da spedire all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

“Il corso di formazione è un’importante iniziativa che abbiamo pensato di proporre per aiutare gli impiegati comunali e tutti i cittadini dei paesi dell’Unione nelle pratiche di scrittura e lettura della lingua sarda”, ha sottolineato Moreno Atzei, presidente dell’Unione Parte Montis. “Il sardo, infatti, mentre lo parliamo abbastanza di frequente nelle attività quotidiane, non siamo abituati a scriverlo né a leggerlo, non ne conosciamo le regole ortografiche e, quindi, sorgono mille dubbi per gli accenti, le doppie e via elencando. Il corso è quindi un servizio utile per continuare a utilizzare la nostra lingua storico-identitaria anche nella scrittura e non solamente nell’oralità”.

Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina istituzionale dell’Unione o inviare un’e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonare al numero 349.6025986.

Lunedì, 24 luglio 2023