Fucili da bracconiere nascosti in montagna, la Forestale arresta un uomo

Sinnai

Settimane di indagini con appostamenti e videosorveglianza

La Forestale aveva trovato due fucili da bracconiere, con la matricola cancellata, nascosti in montagna. E, dopo alcune settimane, grazie ad appostamenti e all’utilizzo di apparecchiature di videoinvestigazione, si è arrivati a un arresto.

In manette è finito un uomo di 58 anni di Maracalagonis, accusato di porto e detenzione di armi clandestine e ricettazione. Le pene per questi reati arrivano a otto anni di reclusione.

Un mese e mezzo fa la Forestale di Sinnai aveva trovato i fucili da caccia calibro 12 a Murta Sterria, nel territorio alle pendici dell’Oasi dei Sette Fratelli.

L’uomo finito sotto accusa, sprovvisto di porto d’armi, era noto per reati simili e in passato era stato già arrestato in flagranza dalla Forestale.

A disporre l’arresto, su richiesta del pubblico ministero Gaetano Porcu, è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, Michele Contini. Sono stati gli agenti della Forestale, ieri, a condurre l’uomo nel carcere di Uta.

Martedì, 29 agosto 2023