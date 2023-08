Fucile subacqueo e forbici per potare alla mano, passeggiava minacciando i passanti: denunciato

Villasimius

Non è la prima volta che l’uomo si rendeva protagonista di gesti simili

Girava impugnando un fucile subacqueo e delle forbici da potare e minacciava chi incontrava lungo il suo cammino. Un uomo di 34 anni, disoccupato e noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

E accaduto ieri in via Mazzini, a Villasimius, ma l’uomo – in evidente stato di agitazione – si era reso protagonista di un gesto simile anche nei giorni scorsi.

Sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito e quelli del posto fisso dell’Arma di Costa Rei, su ordine della centrale operativa.

Giunti sul posto i militari hanno identificato e fermato l’uomo con le armi che aveva recuperato all’interno della propria abitazione. Il fucile subacqueo era lungo ben 56 centimetri. Le armi improprie sono state sottoposte a sequestro probatorio penale.

L’uomo è accusato di porto abusivo di armi e di oggetti atti a offendere, nonché per minaccia aggravata.

