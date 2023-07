Frontale in Sardegna, Cristian Piras muore il giorno prima del suo ventesimo compleanno

È morto a pochi chilometri dalla sua Porto Torres, città nella quale stava tornando per festeggiare, domani, il suo ventesimo compleanno, insieme a parenti e amici, Cristian Piras. La sua vita si è invece spezzata l’ultimo giorno dei suoi 19 anni sulla strada dei Due Mari. L’incidente frontale è avvenuto sulla Provinciale 42, all’incrocio con un’altra Provinciale molto trafficata, la 65. Per il giovanissimo, al volante di una Fiat Punto, non c’è stato nulla da fare. È morto tra le lamiere accartocciate della sua macchina. Sarebbe stato proprio Piras, a causa di un errore improvviso, a invadere la corsia opposta, andando a centrare la Fiat 500 guidata da un 45enne residente ad Alghero, Gavino Deligios.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Sassari, insieme ai carabinieri e alle ambulanze del 118.