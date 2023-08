Frontale in galleria sulla nuova 125, marito e moglie sardi in gravi condizioni al Policlinico e al Brotzu

Sono un uomo di 44 anni e una donna di 43, marito e moglie, le due persone finite in codice rosso rispettivamente al Policlinico di Monserrato e al Brotzu in seguito al pauroso schianto frontale nella galleria della Nuova Orientale Sarda, a Castiadas. Le loro condizioni sono gravi: la donna è stata portata con l’elisoccorso, l’uomo con una delle ambulanze del 118 intervenute sul posto. In azione ci sono la Polstrada e i carabinieri. Tra i feriti, ma non in pericolo di vita, un quattordicenne, un sedicenne originario della Tunisia e una coppia di turisti diciottenni. Lo schianto frontale è avvenuto molto probabilmente per una distrazione da parte del guidatore di una delle due automobili, di ritorno dalla zona del Poetto di Cagliari.

Dopo ore di soccorsi e verifiche, il tratto di strada è stato riaperto dall’Anas.