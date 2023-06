Frodi, evasione e riciclaggio per milioni di euro nel bilancio della Guardia di finanza di Oristano – Foto

Nell’ambito delle operazioni di soccorso e per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Guardia di finanza di Oristano ha partecipato a interventi di Protezione civile per calamità e disastri naturali.

Con l’applicazione delle misure antimafia sono stati individuate diverse persone che avevano un tenore di vita sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, per un valore che sfiora i 20 milioni di euro. Scoperte anche somme derivanti da riciclaggio, per 300mila euro.

Nell’ambito della tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle hanno effettuato 326 accertamenti nell’Oristanese, tra i controlli sugli appalti, sugli incentivi alle imprese, sulla spesa sanitaria a carico del sistema previdenziale, sui fondi europei, sulla responsabilità per danno erariale. I controlli sull’uso di fondi nazionali ed europei per oltre 6 milioni di euro hanno permesso di scoprire frodi per circa 1 milione.

Nel settore delle frodi sui crediti d’imposta e dell’evasione fiscale, sono stati eseguiti 178 interventi ispettivi che hanno permesso di denunciare 19 persone e recuperare oltre 17 milioni di euro. Nel settore dell’economia sommersa sono stati individuate 10 persone completamente sconosciute al Fisco, che hanno evaso circa 13 milioni di euro. Sono state elevate diverse sanzioni ad alcune aziende locali per aver impiegato 20 lavoratori in nero e altri 7 lavoratori con contratti irregolari. Il valore dei sequestri supera il milione di euro.

Questa mattina le autorità civili e militari della provincia si sono ritrovati a Oristano per festeggiare il 249° anniversario della fondazione della Guardia di finanza, nella caserma della zona industriale intitolata al maresciallo Renzo Atzei. Per l’occasione insieme ai gonfaloni della Provincia e del Comune di Oristano erano presente anche quello del Comune di Gonnostramatza, luogo di origine di Renzo Atzei.

Numeri ed encomi in occasione della cerimonia per i 249 anni del Corpo

In rappresentanza della Regione ha partecipato alla cerimonia l’assessore dell’Industria, Anita Pili. “Voglio esprimere profonda gratitudine alle donne e agli uomini delle Fiamme gialle per lo spirito di abnegazione e la professionalità con cui, ogni giorno, operano per garantire, insieme alle altre Forze di polizia, l’integrità, la legittimità e la sicurezza delle nostre comunità”, ha detto Pili. “Una risorsa imprescindibile per contrastare condotte illecite e preservare il nostro sistema sociale ed economico”.Al termine della manifestazione sono state consegnate le onorificenze ai militari che si sono contraddistinti in importanti operazioni di servizio.

Gli encomi sono stati consegnati dal prefetto Salvatore Angeri al maresciallo Davide Marcello Lima, al brigadiere Antonio Cocco, al vicebrigadiere Antonio Erasmo di Petrillo, all’appuntato Giampiero Capotosto e alla finanziera Daria Miceli; encomi per la stessa indagine anche al capitano Stefano Sogliuzzo e al maresciallo Davide Angotzi, che non hanno potuto essere presenti alla cerimonia, questa mattina.

“L’attività investigativa dei militari”, si legge nella motivazione, “consentiva di accertare un’indebita percezione di ristori per oltre 1,6 milioni di euro, ottenuti illecitamente attraverso la produzione di false attestazioni, e si concludeva con la denuncia di 92 persone responsabili di reati di truffa aggravata, nel settore ittico e delle marinerie interessate al fermo pesca, in seguito alle esercitazioni militari svolte nel poligono di Capo Frasca”.

Un altro importante riconoscimento è stato consegnato dal procuratore della Repubblica Paolo De Falco al luogotenente Franco Nicola Falchi e ai marescialli Erika di Bartolo e Massimo Guerriera. La motivazione spiega che “i militari in forza al gruppo del Nucleo operativo della sezione volante ottenevano significativi risultati nel settore della tutela delle entrate, con la costatazione di elementi positivi di reddito sottratti alla tassazione per oltre 9 milioni”.