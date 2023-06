Frodi, evasione e riciclaggio per milioni di euro nel bilancio della Guardia di finanza di Oristano

Oristano

Numeri ed encomi in occasione della cerimonia per i 249 anni del Corpo

Questa mattina le autorità civili e militari della provincia si sono ritrovati a Oristano per festeggiare il 249° anniversario della fondazione della Guardia di finanza, nella caserma della zona industriale intitolata al maresciallo Renzo Atzei. Per l’occasione insieme ai gonfaloni della Provincia e del Comune di Oristano erano presente anche quello del Comune di Gonnostramatza, luogo di origine di Renzo Atzei.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del comandante generale della Guardia di finanza, generale Andrea De Gennaro, il comandante provinciale delle Fiamme gialle, colonello Giancarlo Sulsenti, ha tracciato un bilancio dell’attività in quasi un anno e messo.

Tra il 2022 e i primi cinque mesi di quest’anno, i finanzieri di Oristano hanno eseguito 1.311 interventi operativi e svolto complessivamente 205 indagini delegate dalla magistratura.

Nel settore delle frodi sui crediti d’imposta e dell’evasione fiscale, sono stati eseguiti 178 interventi ispettivi che hanno permesso di denunciare 19 persone e recuperare oltre 17 milioni di euro. Nel settore dell’economia sommersa sono stati individuate 10 persone completamente sconosciute al Fisco, che hanno evaso circa 13 milioni di euro. Sono state elevate diverse sanzioni ad alcune aziende locali per aver impiegato 20 lavoratori in nero e altri 7 lavoratori con contratti irregolari. Il valore dei sequestri supera il milione di euro.

Nell’ambito della tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle hanno effettuato 326 accertamenti nell’Oristanese, tra i controlli sugli appalti, sugli incentivi alle imprese, sulla spesa sanitaria a carico del sistema previdenziale, sui fondi europei, sulla responsabilità per danno erariale. I controlli sull’uso di fondi nazionali ed europei per oltre 6 milioni di euro hanno permesso di scoprire frodi per circa 1 milione.

Controlli anche su 232 persone che ricevono il reddito di cittadinanza: denunciate 45 e avviato il recupero di 380mila euro.

Nella lotta alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria sono stati effettuati 362 controlli nell’ambito dei settori del riciclaggio, autoriciclaggio, reati societari, fallimentari, bancari e antimafia. “Tra l’altro abbiamo scoperto alcune società cinesi che avevano emesso false fatture”, ha spiegato il colonello Giancarlo Sulsenti, “per un valore di oltre 200 milioni di euro e un’evasione fiscale pari a 35 milioni: 16 persone sono state denunciate per il reato di autoriciclaggio”.

Con l’applicazione delle misure antimafia sono stati individuate diverse persone che avevano un tenore di vita sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, per un valore che sfiora i 20 milioni di euro. Scoperte anche somme derivanti da riciclaggio, per 300mila euro.

Importante anche l’impegno delle Fiamme gialle nelle operazioni di contrasto ai traffici illeciti di esseri umani, stupefacenti, rifiuti e armi: operazioni gestire e coordinate dal Reparto aeronavale.

Nell’ambito delle operazioni di soccorso e per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Guardia di finanza di Oristano ha partecipato a interventi di Protezione civile per calamità e disastri naturali.