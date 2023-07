“Frodi ed evasione fiscale? L’arma migliore per combatterli è il sequestro dei beni”

Oristano

Guardia di finanza, visita a Oristano per il generale di corpo d’armata Bruno Buratti

La Guardia di Finanza è parte integrante del sistema di governance e controllo del Pnrr. Lo è perché affianca le amministrazioni centrali e locali non solo nell’adozione di una strategia antifrode contro gli illeciti e gli sprechi, ma anche rafforzando le attività di controllo amministrativo e partecipando alla “rete dei referenti antifrode”. Lo ha ricordato questa mattina il comandante interregionale per l’Italia centrale delle Fiamme gialle, il generale di corpo d’armata Bruno Buratti, in occasione di una visita al Comando provinciale di Oristano.

Nell’incontro con la stampa il generale ha sottolineato che la criminalità organizzata in Sardegna non è radicata. “Comunque stiamo certamente molto attenti agli investimenti che vengono compiuti in questo territorio”, ha commentato Buratti. “Quando si parla di reati fiscali e di reati nel settore economico e societario, l’aggressione patrimoniale è l’unico strumento vero, perché poi i procedimenti penali per questi reati difficilmente arrivano a conclusione. La sanzione penale è vista dal professionista come un rischio calcolato. Il fatto invece di perdere immobili, vetture o partecipazioni societarie dà sempre molto fastidio”.

Il generale Bruno Buratti ha apprezzato le iniziative avviate dal Comando provinciale di Oristano con la stipula di protocolli di intesa con gli enti locali e con la Prefettura, azioni culminate con la costituzione di un presidio territoriale per prevenire frodi nei lavori finanziati con il Pnrr.

Il generale è stato accolto questa mattina dal comandante provinciale, colonnello Giancarlo Sulsenti, e si è intrattenuto con i comandanti della sede e con i militari di ogni reparto, ordine e grado. A loro ha manifestato il proprio plauso per l’impegno profuso a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio.

Buratti ha incontrato anche le massime autorità civili e militari della provincia.

Prima di salutare Oristano il generale ha partecipato a un incontro operativo nel quale sono state presentate le più rilevanti attività di servizio svolte dai reparti del Comando provinciale, soprattutto contro l’evasione fiscale.