Frode fiscale con società mandate in fallimento: sequestrati beni per oltre un milione

Oristano

La Guardia di finanza denuncia il titolare di un’impresa edile

Indagando su un’impresa di costruzioni con sede a Cabras che non era in regola con il pagamento delle imposte, la Guardia di finanza di Oristano ha scoperto un complesso meccanismo di frode che permetteva una consistente evasione fiscale, attraverso la costituzione di società destinate in partenza al fallimento.

Al termine dell’inchieste diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, l’imprenditore è stato denunciato per reati tributari e fallimentari e si è visto sequestrare beni per oltre un milione di euro.

L’impresa era finita sotto la lente del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Oristano perché – nonostante i significativi ricavi ottenuti dalla vendita di villette unifamiliari e appartamenti – non pagava né le imposte dirette ed indirette né i contributi previdenziali.

L’attività avviata come ditta individuale era proseguita poi – spiega una nota della Guardia di Finanza – “grazie all’interposizione fittizia di alcune società di comodo, formalmente intestate a prestanome ma sostanzialmente gestite dallo stesso soggetto, anch’esse in evasione di imposta”.

Non solo: per nascondere il patrimonio accumulato illecitamente, l’imprenditore aveva conferito a un fondo fiduciario la totalità dei propri beni, pensando così di tenerlo al sicuro da una eventuale pretesa creditoria dell’Erario.

Le indagini della Guardia di finanza hanno permesso non solo la “puntuale ricostruzione delle somme sottratte a tassazione”, ma anche la quantificazione dei beni confluiti nel fondo, “quale atto fraudolento idoneo a rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.

L’imprenditore finito sotto inchiesta ora dovrà rispondere di reati tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e fallimentari (bancarotta fraudolenta, in concorso con altri responsabili: verosimilmente le persone che avevano fatto da prestanome).

Dopo che la Procura ha accolto la proposta della Finanza, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Oristano ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni immobili e delle giacenze finanziarie attribuite all’imprenditore, fino alla concorrenza del valore di oltre un milione di euro.

Sabato 17 giugno 2023

