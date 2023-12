Freddo sul Gennargentu, ecco la prima neve a Desulo

Le immagini arrivano in diretta dalla webcam di Su Filariu, come specifica “Sardegna Clima Aps”, 1370 metri d’altezza, vista Bruncu Spina 1829 metri. Il sindaco Giovanni Melis: “Vedere le cime di Su Filariu imbiancate è sempre un grande piacere. Sa di inverno, di freddo, del dicembre che abbiamo sempre conosciuto. Sa di Natale. Bianco”. Atmosfera perfetta, insomma, il freddo sembra proprio essere arrivato e anche nel Sud Sardegna il vento di maestrale preannuncia che i caldi ricordi che, sino a pochi giorni fa accompagnavano ancora buona parte delle giornate, dovranno essere accantonati per lasciar spazio al clima invernale, il quale farà ufficialmente il suo debutto tra poco più di due settimane.