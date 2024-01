Lezioni al gelo? No grazie. Gli studenti del Mattei di Decimomannu non entrano nelle classi e protestano per la mancata accensione del riscaldamento: “Siamo da più di un mese che parliamo di questo problema e non veniamo ascoltati ci vengono dette scuse su scuse ma ora abbiamo deciso di protestare perché nella scuola ci sono 15/13 gradi e fare lezione in questo modo non è fattibile”, spiegano le rappresentanti d’istituto con una nota che sarà inviata anche alla Città Metropolitana. “Tutta la scuola oggi non è entrata e ieri siamo andati via prima proprio perché ormai ci siamo stancati. Le poche volte che sono state accese metà scuola è rimasta al freddo”.

Intanto, riscaldamento nuovamente funzionante, dopo le proteste di ieri, all’Euclide e al Pacinotti di Cagliari.