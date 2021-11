La pace all’Anci di Parma. Mastella e Truzzu si sono stretti calorosamente dopo le polemiche di qualche mese fa dopo la sfida salvezza dello scorso campionato di serie a tra Benevento (squadra della città amministrata da Mastella) e Cagliari. Il noto politico campano aveva duramente attaccato l’arbitro Mazzoleni e il collega al Var Doveri dopo un rigore negato al Benevento. Si aggiunse anche la moglie del primo cittadino, la senatrice Sandra Lonardo, che annunciò anche un’interrogazione a Draghi sulla vicenda. E dopo la salvezza matematica raggiunta dai rossoblù il sindaco Paolo Truzzu festeggiò, pubblicando una foto su Facebook col maglia rossoblù, baciando una bottiglia di Ichnusa e lanciando anche uno sfottò al sindaco rivale: “Un brindisi al Cagliari e un saluto a Mastella”. Quest’ultimo replicò: «Ringrazio il mio collega sindaco di Cagliari per i saluti Sono sicuro che al suo brindisi parteciperanno Doveri e Mazzoleni come ospiti d’onore. Detto questo faccio gli auguri al Cagliari». Oggi la pace all’Anci.

