Frecce tricolori, concerto di Salmo e America’s cup: un anno di eventi a Cagliari

Frecce tricolori, concerto di Salmo al Poetto e World Series dell’America’s Cup. Il 2023 si annuncia come un anno di eventi top per la città di Cagliari. L’ultimo annuncio oggi nel corso della presentazione del “Sardegna Open” di tennis: “Quest’anno ricorre il 100esimo anniversario dell’Aeronautica militare”, ha ricordato il sindaco Paolo Truzzu, “e a maggio in città torneranno le Frecce tricolori”.

Non solo aerei nel cielo del capoluogo. A luglio concerto di Salmo. Il capoluogo ospiterà importanti eventi di musica dal vivo all’aperto anche durante l’estate 2023 con la nuova rassegna Cagliari Summer Festival, il cui primo protagonista annunciato dagli organizzatori sarà il rapper dei record Salmo che sabato 1 luglio si esibirà all’Arena Beach al Poetto.

Infine a ottobre arriva l’America’s Cup Word Series-Cagliari 2023, atteso per ottobre. Coi big mondiali della vela che saranno in città per sfidarsi in vista della 37esima edizione dell’America’s Cup che si svolgerà a Barcellona nel 2024. Il villaggio sorgerà tra il porto di via Roma e Su Siccu e diventerà sarà un luogo di animazione cittadino per gli appassionati della vela e delle prestigiose regate, ma anche per tutti i cagliaritani.