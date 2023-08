Frecce Tricolori a Cagliari, 60mila euro di soldi pubblici e Poetto blindato due giorni per uno show di 25 minuti

Poetto paralizzato, nel cuore dell’estate, per un intero fine settimana e una spesa enorme: 60mila euro di soldi pubblici per 25 minuti di spettacolo delle Frecce Tricolori, con tanto di inquinamento, traffico rivoluzionato e città blindata. Le Frecce Tricolori, prima che lo spettacolo, a Cagliari portano le polemiche. Il Poetto, tanto per cominciare, resterà paralizzato per un intero weekend: sabato e domenica non si potrà transitare nel tratto dalla rotonda di San Bartolomeo alla rotonda della Bussola dalle 14 alle 21, non si potrà fare il bagno al mare dalle 16 alle 19 e non si potrà parcheggiare in zona Poetto per tutta la domenica.

Poi, la spesa: 60mila euro, 40mila della Regione e 20mila del Comune. Per appena 25 minuti di show. Infine, l’inquinamento e il rumore, inevitabili per uno spettacolo del genere ma sgraditi a moltissimi cagliaritani che stanno già protestando sui social.