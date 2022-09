Oristano

Il futuro deputato di Fratelli d’Italia sarà sostituito in Consiglio regionale da Gianni Tatti

Nel nuovo Parlamento sarà Francesco Mura l’unico rappresentate originario della provincia di Oristano. “Sento un forte senso di responsabilità”, ha dichiarato il futuro deputato e attuale sindaco di Nughedu Santa Vittoria, “questo risultato è frutto di quanto fatto in questi anni da Fratelli d’Italia nel nostro territorio. Fdi nell’Oristanese è andata vicina al 30%, con picchi nei miei paesi d’origine, Nughedu e Paulilatino”.

Mura lascerà quindi il Consiglio regionale: al suo posto è pronto il sindaco di Ruinas Gianni Tatti (che per prudenza attende ancora l’ufficialità).

Energia, sanità, trasporti e misure a sostegno della natalità sono le grandi sfide sulle quali il futuro parlamentare vuole impegnarsi a Roma. “Si dovrà subito lavorare per ridare autorevolezza e credibilità politica all’azione della Sardegna nel governo”, ha detto il coordinatore di Fdi per la provincia di Oristano. “In agenda ci sono senz’altro misure per contrastare lo spopolamento e a supporto della natalità e della famiglia. Senza dimenticare l’energia, la sostenibilità dell’approvvigionamento energetico per le imprese e la produzione agroalimentare. Sono a disposizione di tutte le amministrazioni locali che avranno necessità di un confronto e di supporto in Parlamento”.

Nel programma di Fratelli d’Italia c’è spazio per l’energia rinnovabile e la transizione energetica, ma si fa pure un accenno al nucleare. “È importante investire sulla ricerca”, ha commentato Francesco Mura, “ma una centrale nucleare in provincia di Oristano non è nei nostri programmi”.

Tra le storiche battaglie di Fdi c’è anche la revisione del reddito di cittadinanza. “È un tema che interessa particolarmente la nostra Sardegna”, ha proseguito il futuro deputato, “oggi è necessario garantire ai giovani un lavoro. Il reddito di cittadinanza va rivisto, è necessario un altro approccio. Non dobbiamo però dimenticare le fasce più deboli della popolazione, vanno tutelate anche meglio di quanto fa oggi il reddito di cittadinanza”.

Francesco Mura non dimentica poi la sanità. “Il governo sarà chiamato ad agire in sintonia con la Regione”, ha sottolineato il futuro parlamentare, “chi ci ha preceduto a Roma non ha supportato a dovere il sistema sanitario regionale. Saremo chiamati a trovare soluzioni condivise per ridare dignità ai territori periferici”.

E ancora le infrastrutture, le zone economiche speciali e i trasporti. “Dobbiamo lavorare sui collegamenti, per garantire alle zone più interne di poter lavorare a parità di condizioni rispetto ad altri territori più avvantaggiati. Queste misure”, ha evidenziato Mura, “passano anche da un piano di investimenti e da una nuova stagione di trattative con l’Europa sulla continuità territoriale”.

Un altro argomento sempre attuale nell’Oristanese è la mitigazione del rischio idrogeologico. “Sono pronto a dare il mio supporto alle amministrazioni locali affinché queste possano ricevere più risorse per mettere in sicurezza il territorio. Il rischio idrogeologico va affrontato e ridotto allo zero”, ha precisato l’esponente di Fratelli d’Italia, “ma va conservato il buonsenso, dando la possibilità ai territori di crescere anche dal punto di vista urbanistico”.

L’onda delle elezioni politiche arriverà certamente anche a Cagliari, in Regione gli equilibri sono ormai mutati. Mura non si nasconde: “Il risultato elettorale dà a Fratelli d’Italia la grande responsabilità di guidare il centrodestra. Continueremo a lavorare con i nostri alleati in Regione. Ci confronteremo a breve per programmare il futuro”.

E proprio tra i banchi di via Roma – al posto di Francesco Mura – è pronto a sedersi Gianni Tatti. “È un politico esperto”, ha ricordato il futuro deputato, “con lui ho condiviso l’esperienza della candidatura in Regione nel 2019. Andiamo a colpo sicuro, Tatti garantirà senza dubbio continuità al percorso di crescita di Fratelli d’Italia a livello regionale”.

L’attuale sindaco di Ruinas attende la chiamata ufficiale dal Consiglio regionale e per ora si limita a fare gli auguri a Mura. “Sono contentissimo che Oristano abbia un deputato e soprattutto nella persona di Francesco Mura, politico capace e che si è dato da fare”, ha commentato Tatti. “Grazie a lui e a tutte le persone che gli hanno dato fiducia abbiamo un rappresentante del territorio. Sono sicuro che lavorerà bene per la nostra provincia”.