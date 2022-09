Oristano

Si attende l’ufficialità, ma il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia dovrebbe essere tra gli eletti sardi alla Camera (col proporzionale)

Francesco Mura, destinazione Roma. Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, consigliere regionale e sindaco di Nughedu Santa Vittoria, potrebbe essere l’unico rappresentante del territorio oristanese nel nuovo Parlamento.

Come prevedibile – considerato il terzo posto nell’elenco dei candidati al Senato per quanto riguarda il proporzionale – non sono riusciti a passare Antonio Solinas (Pd) e Gigi Mureddu (Fi). Devono lasciare il posto tra i seggi della Camera anche i rappresentanti del territorio uscenti Luciano Cadeddu (candidato al Senato con Impegno Civico) e Lucia Scanu (candidata alla camera con Noi moderati).

Mura attende i risultati ufficiali, ma il quadro che si configura per il sistema proporzionale alla Camera, per il quale era candidato, dovrebbe vedere quali deputati per Fratelli d’Italia Salvatore Deidda e Francesco Mura (al quale lascerebbe il posto Paola Frassinetti, seconda nella lista ma eletta anche in Lombardia) e Pietro Pittalis (Fi) per il centrodestra, Silvio Lai e Romina Mura (Pd) per il centrosinistra; Susanna Cherchi per i Cinque Stelle (Alessandra Todde verrà eletta in uno dei collegi della Lombardia) ed Emiliano Fenu.

A completare la rappresentanza sarda in Parlamento, scaturita dagli esiti delle votazioni del 25 settembre al Senato uninominale, al sud ci sono Antonella Zedda e al nord Marcello Pera, entrambi di Fi. Alla Camera per l’uninominale al nord Dario Giagoni della Lega, Barbara Polo per Nuoro e Oristano, l’assessore regionale Gianni Lampis al sud e Ugo Cappellacci di Forza Italia a Cagliari città metropolitana.

Con il sistema proporzionale, al Senato nel centrodestra sono stati eletti Antonella Zedda di FdI (eletta anche con l’uninominale, lascia il posto a Giovannino Satta); per il partito democratico Marco Meloni; per il Movimento 5 Stelle Ettore Licheri, che eletto – anche in Toscana – lascerà il posto all’ex sindaco di Assemini Sabrina Licheri.

