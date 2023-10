Francesca Valguarnera, la scelta dell'eutanasia dopo tutti i tentativi di sopportare le sue patologie

Dileguarsi, annientarsi senza lasciare traccia di sé. Si può fare con l’eutanasia, con la scelta di andarsene dalla vita senza disturbare nessuno. Né funerali, né tombe, nè ceneri lasciate, nulla. L’associazione “Dignitas – Vivere degnamente – Morire degnamente” fondata nel 1998 a Zurigo, preserva e perpetua tutti i diritti di chi non ce la può fare a sopportare una vita senza sbocchi, vissuta nelle sofferenze più atroci, una non vita. Francesca Valguarnera ha scelto questa strada, dopo tutti i tentativi di sopportare le sue patologie, che le avevano tolto la gioia, qualsiasi sorriso e quella voglia di vivere e di lottare che l’aveva accompagnata tutta la vita. Il suo lavoro da fisioterapista, il suo matrimonio, i suoi tanti rapporti sociali, la sua eterna ricerca del bello, dell’arte, della musica e di ogni occasione per gustare la vita, anche attraverso il cibo: tutto si era oscurato, sostituito dal dolore, quello atroce, che ti morde la carne, che non lascia scampo e intervallo, che ti fa perdere contatti umani, affetti, respiro. E’ veramente difficile capire come un essere umano sia spinto a desiderare di partire per un viaggio senza ritorno.

Si cercano sempre strade, nuove cure, speranze in qualche scoperta che ti faccia stare meglio, se non guarire. La cannabis terapeutica sembrava averle dato un po’ di respiro e l’ha spinta a combattere contro le burocrazie, i privilegi della non diffusione a tutti i pazienti, nei meandri a volte oscuri e crudeli della medicina e dei suoi monopoli. Ma poi non ce l’ha fatta. La lotta era impari o forse non ha trovato alleati. Non chiamiamola guerriera, questa brutta parola che evoca conflitti, inimicizie, falsi eroismi. Francesca era soltanto una ragazza sola, in un mondo come questo, in cui a volte è difficile anche curarsi e che comunque non è capace di far uscire dal buio un’anima che soffre. E quando il senso della giustizia ci attanaglia, i compromessi non si accettano, le false salvezze si rifiutano. Francesca ha perso la sua grinta, non ha più guardato il colore del mare, non si è più gettata nel profumo dei fiori, non ha più guardato i dipinti sui muri che le piacevano tanto, non ha più giocato a creare con la ceramica. Ha voluto un suo riscatto, da sola, facendo i conti solo con se stessa e trovando quella parola, dignità, che finalmente la rendeva libera, libera dai farmaci, dai silenzi, dagli affetti e dagli amori traditi. Addormentarsi è stata per lei l’ultima soluzione: non un abbandono, ma un riscatto. Niente e nessuno l’avrebbe potuta più fermare.

Di fronte a queste decisioni inarrestabili, il mondo dovrebbe sentirsi in colpa. In realtà non ci sono responsabilità di qualcuno, semmai di tutti. Ci dobbiamo interrogare a lungo, proprio sul significato della vita, sulla libertà di gestirla dall’inizio alla fine, senza che nessuno interferisca, perché la sua brevità è tale che forse ad una lunga durata è preferibile proprio la qualità del respiro, quello che, se non sentiamo più le onde del mare, è preferibile spegnere. Ci vuole tanto coraggio, ma non è una guerra. Ho conosciuto e amato Francesca, sono tanto affezionata ai suoi eccezionali genitori, tanto da poter sentire quasi come loro questo distacco. Forse invece non dobbiamo piangere troppo. L’ultima strofa de Falsetto di Eugenio Montale può dirlo meglio: Hai ben ragione tu! Non turbare di ubbie il sorridente presente. La tua gaiezza impegna già il futuro ed un crollar di spalle dirocca i fortilizî del tuo domani oscuro. T’alzi e t’avanzi sul ponticello esiguo, sopra il gorgo che stride: il tuo profilo s’incide contro uno sfondo di perla. Esiti a sommo del tremulo asse, poi ridi, e come spiccata da un vento t’abbatti fra le braccia del tuo divino amico che t’afferra. Ti guardiamo noi, della razza di chi rimane a terra. (Eugenio Montale “Ossi di seppia”, 1925)