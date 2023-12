Francesca Ruffi travolta a Cagliari da una tassista 34enne: l'infermiera sempre grave al Brotzu

È stata trovata dopo due giorni di ricerche e indagini intense, da parte degli agenti della polizia Locale di Cagliari, diretta dal dirigente Giambattista Marotto, la guidatrice che ha travolto sulle strisce pedonali di via Santa Maria Chiara a Pirri Francesca Ruffi, l’infermiera trentanovenne che stava andando al lavoro poco prima dell’alba. Si tratta di una trentaquattrenne, tassista, che stava utilizzando un’auto presa a noleggio, una Fiat Panda blu scura. La donna è stata ovviamente denunciata per omissione di soccorso. Fondamentale, per risalire alla pirata della strada, una prima analisi dei reperti acquisiti sul luogo dell’incidente che ha permesso agli investigatori di individuare marca e modello della macchina, poi la successiva acquisizione e analisi di numerosi video dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati ha permesso di risalire ai possibili percorsi dell’auto in fuga.

La polizia Locale si è avvalsa anche della collaborazione della Polizia Scientifica per l’analisi del veicolo e la repertazione dei frammenti rinvenuti. Intanto, Francesca Ruffi continua a trovarsi in gravi condizioni al Brotzu.