Francesca Congiu, consigliera Pd di Monserrato: “Più responsabilità per uscire dal Covid nel 2021”

Francesca Congiu, consigliera di minoranza a Monserrato, a Radio CASTEDDU: “Un maggior senso di responsabilità da parte di tutti per uscire da questo coronavirus. Questa pandemia ci potrebbe insegnare tante cose, quello che ho imparato io è che non si deve rinviare nulla”.“Il 2020, anno di vita già vissuta, è stato dai più buttato via come un paio di scarpe vecchie che ci hanno fatto male.La vita che ci aspetta nel 2021 sarà bellissima, nelle aspettative di tutti, ma perché si traducano in realtà servira’ che ognuno di noi faccia un piccolo sforzo verso il cambiamento….ogni giorno guardandosi allo specchio e dicendo “oggi ho lavorato per eliminare un mio difetto e per aiutare un mio vicino di casa, uno sconosciuto, non

solo un figlio o un parente”.

“Ogni nuovo giorno deve essere come il primo dell’anno: buoni propositi per il giorno dopo. Nulla è scontato, tutto è nelle nostre mani. Mai dimenticare gli errori del passato, anzi bisogna ricordarli bene, con ottimismo e senza rassegnazione.

Questa pandemia ci potrebbe insegnare tante cose quello che ho imparato io è che non si deve rinviare ma pensare sempre, comunque, che tutto passa. Le situazioni vanno affrontate anche con una certa positività, affrontare i momenti brutti, cercare anche di renderci conto che questi momenti servono per crescere, per capire quelle che sono le difficoltà.

Noi proprio da queste grandi difficoltà dobbiamo imparare ma soprattutto dobbiamo riuscire a fare quel salto di qualità e superare le nostre paure.

Le nostre paure le superiamo solo affrontandole”.