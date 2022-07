Framento e Sa Scolla, ancora un po’ di Oristano tra le 100 pizzerie migliori d’Italia

Oristano Aggiornata la classifica di 50 Top Pizza C’è ancora un po’ di Oristano nelle 100 pizzerie inserite nella 50 Top Pizza. Resiste Framento, dell’oristanese Pierluigi Fais, che perde 32 posizioni (ora è 69ª) ma si riconferma nella speciale classifica e già in passato aveva ricevuto altri importanti riconoscimenti. “Nel centralissimo corso Vittorio Emanuele a Cagliari, Framento (lievito madre in sardo) continua a sfornare le sue bontà”, si legge nella nella nota di valutazione sul sito 50 Top Pizza. “Si tratta di bontà lievitate che strizzano l’occhio alla cucina e fanno della ricerca e della creatività il marchio di fabbrica di questo locale. Il forno per la cottura delle pizze è quello elettrico e non si nota assolutamente la differenza con quello a legna. La lievitazione dell’impasto è lunga e con lievito madre, si sente dal profumo e dalla fragranza. Tra le pizze classiche la Regina Margherita ha sempre il suo perché e tra quelle creative la TopinAmour con fiordilatte, salsiccia secca di Puddu, chips di topinambur, crema di topinambur, prezzemolo fresco è davvero deliziosa. Si può bere bene a costi più che accettabili, servizio garbato e cortese”.

Pierluigi Fais

Conferma con qualche passo avanti per Sa Scolla – con sedi a Baradili, a Cagliari e in un locale stagionale di Costa Paradiso – che passa dal 76° al 72° posto. 50 Top Pizza ha premiato la sede di Cagliari, il riconoscimento va però condiviso con le altre due. I titolari dei locali sono Gianfranco Massa e Giancarlo Dessì, entrambi originari del Cagliaritano. Il pizzaiolo invece è Francesco Vitale. “Dalla Marmilla a Cagliari il passo è stato breve per questo locale, senza perdere assolutamente la propria identità”, si legge nella valutazione. “L’ambiente è semplice, curato, sembra di essere in campagna, ci si sente subito a proprio agio. Il menu cambia in base alla stagione, anche se è possibile trovare le evergreen sempre in carta. Tra le stagionali la fiori di zucca, casizolu e acciughe e la cacio e pesche rendono bene l’idea della voglia di rispettare le tradizioni, ma anche di osare. Servizio informale, preciso, attento e disponibile. Bella la carta del bere, con tanto spazio alla Sardegna, come è giusto che sia”.

Francesco Vitale

Giovedì, 28 luglio 2022

Fonte: Link Oristano