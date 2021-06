Frailis a Radio Casteddu: “Aereo stracolmo, ma nessun controllo a Elmas”

“Possiamo sorridere. Magari non dico abbassare la guardia, però a me la variante Delta preoccupa un po’. Così a Radio Casteddu il deputato Pd Andrea Frailis. “Volo tutte le settimane”, ha aggiunto, “ieri ho volato su un aereo stracolmo, c’è un sistema di purificazione dell’aria che funziona al 99, 7 %, ma io sono preoccupato per lo 0, 3. son sbarcato senza nemmeno che mi controllassero la temperatura. Non vorrei che fosse il preludio al liberi tutti, dobbiamo stare molto attenti. Ho visto tantissimi ragazzi responsabili con mascherina e distanziamento, prove di responsabilità straordinaria.

