Ales

A fine lavori torneranno nell’edificio anche gli ambulatori dei medici di base

Casa Todde non ospiterà più solo gli ambulatori dei medici di base, ma anche una casa di riposo per gli anziani: è questo il nuovo progetto del Comune di Ales, al lavoro per la riqualificazione dell’edificio storico in corso Cattedrale.

“È un’opera molto importante”, ha spiegato il sindaco Francesco Mereu. “Oggi è fondamentale avere in un paese un alloggio per anziani, in modo tale che possano essere assistiti senza doversi trasferire in un altro centro abitato”.

“Una volta terminati tutti i lavori di ammodernamento dei locali, si potrà procedere con la creazione vera e propria del ricovero, con alloggi e spazi comuni, nei quali verrà garantita una totale assistenza professionale agli anziani, che potranno continuare a vivere ad Ales”, ha continuato il sindaco.

La struttura storica di Casa Todde è composta da due edifici. Uno risale ai primi del Novecento e ha il prospetto principale a filo strada, con una corte sul retro. La pianta è rettangolare, con due livelli fuori terra. Fu costruito con muratura portante in pietra allettata con malta di calce e fango. La parte più antica – che esisteva già nel XVIII secolo – si trova all’altra estremità del lotto ed è accessibile da un passo carraio che dà sulla strada.