Ben conosciuti e temuti da tutto il quartiere, riescono a scavalcare la recinzione del cortile dove abitano e più di una volta, come descritto dai cittadini, hanno attaccato gli altri esemplari. Immagini molto forti quelle riprese e diffuse dagli abitanti: due giorni fa un povero cane e stato massacrato innanzi agli occhi del padrone che, aiutato da due passanti, niente ha potuto fare per calmare la furia dei Pitbull. “Innumerevoli ormai le segnalazioni della fuga dal cortile di questi molossi.

Ad oggi questi cani hanno provocato la morte di tre cani al guinzaglio coi i padroni.

Si avvertono tutti i residenti della zona di evitare in modo categorico il passaggio con il proprio cane al guinzaglio nella zona di via s’Oru e Mari. In particolare la zona adiacente all’incrocio con via Cipro”.