Il questore ha ribadito come l’Oristanese sia ancora tra le prime province in Italia per la sicurezza, grazie soprattutto all’aumento delle attività di prevenzione ed all’impegno costante del personale della Questura, che ha contribuito ad un importante calo dei reati in genere.

Le celebrazioni del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato

In chiusura della manifestazione sono stati concessi encomi e premi ai poliziotti distintisi in operazioni di servizio. Il questore e il prefetto hanno consegnato encomi e attestati al questore vicario Fortunato Marazzita, al capo della squadra mobile Samuele Cabizzosu e ad Andrea lotta, Marcello Lochi, Antonello Muscente, Fulvio Maiorca, Giordano Cuccuru, Simone Naimoli, Paolo Sanna, Roberto Sechi e Giuseppe Melis.

Il questore Giuseppe Guardina, il direttore del Caip Roberto Pietrosanti e gli allievi del 216° corso allievi agenti

L'esibizione delle unità cinofile

