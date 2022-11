L’invito ai genitori è dunque quello di controllare e vigilare per provare a scongiurare il rischio che le figlie finiscano nella rete di quello che è un vero e proprio sistema di prostituzione online. Ragazzine che con quei soldi comprano borsette o trucchi ma che in realtà cercano abbracci e rassicurazioni.

Il nuovo allarme che viaggia veloce nel web arriva dalla piattaforma Onlyfans. E’ lì, secondo psicoterapeuti e polizia informatica, che le ragazzine adolescenti vendono la propria immagine, cosa che però potrebbe essere il primo passo per l’abisso: alle vendite in rete seguono incontri reali, con rapporti sessuali a pagamento.

Foto nude e video hot in cambio di soldi, neanche tanti, quel che basta per mettere a tacere le insicurezze che rosicchiano l’autostima delle adolescenti. Incomprese, fragili, chiuse in se stesse e incapaci di avere un dialogo con i genitori, dai quali si sentono incompresi, soprattutto dalla madre. Sono molte anche le ragazze sarde su Only Fans.

