Luca Campigotto vive tra Milano e New York e realizza progetti fotografici di paesaggio in tutto il mondo. Ha al suo attivo oltre venti pubblicazioni e i suoi lavori sono presenti nelle collezioni permanenti, tra gli altri, della Maison Européenne de la Photographie di Parigi, della Margulies Collection di Miami, del MAM di Napoli e del MAXXI di Roma.

CAGLIARI. Per iniziativa dell’associazione culturale Italia-Inghilterra in collaborazione con la fondazione Bartoli Felter giunge a Cagliari la mostra American Elegy di Luca Campigotto. Ospitata nella galleria Temporary Storing (Via XXIX Novembre 3/5 Cagliari) presenta 10 foto a colori di grande formato realizzate da Luca Campigotto nel 2019 e volte a riscoprire con occhi attuali l’America raccontata da Robert Frank nel suo The Americans del 1958.

