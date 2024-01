Oristano

In lista i consiglieri comunali oristanesi Gigi Mureddu e Roberto Pisanu

A Oristano tante novità in casa Forza Italia in vista delle elezioni regionali in programma domenica 25 febbraio.

Nella lista dei candidati alla carica di consigliere ci sono Antonella Della Ventura; Anna Paola Delogu; l’opinionista televisiva Rosa Deriu, seguita su Instagram da oltre 67.000 follower, miss mamma Sardegna e miss mamma italiana Fashion Gold 2018; il consigliere comunale di Oristano Gigi Mureddu; l’agronomo di Marrubiu Simon Pietro Murgia; il medico e consigliere comunale di Oristano Roberto Pisanu.

Non correrà con gli azzurri il consigliere regionale uscente Emanuele Cera, passato a Fratelli d’Italia.

Forza Italia fa parte della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura alla presidenza di Paolo Truzzu.

