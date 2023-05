Cronaca Mobilitati i vigili del fuoco

Torangius

Oristano

Mobilitati i vigili del fuoco

Un violento temporale poco dopo le 14 ha investito Oristano e l’hinterland. Si è protratto per tre quarti d’ora circa.

Strade e scantinati allagati in città e in alcuni paesi.

Le condotte fognarie non riuscivano a far defluire la pioggia.

Acqua alta al Foro Boario (dove sono saltati anche i tombini delle fogne) e nel quartiere di Torangius, specie in via Versilia. Problemi anche in via Sardegna, in viale Repubblica, in via Rockefeller e nella frazione di Massama.

In provincia segnalazioni per disagi sono giunte da Arborea, Tramatza e Ollastra.

Mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano con diverse squadre.

Pochi minuti prima del temporale la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta.

Forti precipitazioni si sono registrate intorno alle 14 anche a Cagliari, dove si registrano danni.

Foro Boario allagato anche oggi



Mercoledì, 31 maggio 2023

