Forte vento a Ussaramanna, i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza la croce del campanile della chiesa di San Quirico Martire.

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri nel medio Campidano a causa del forte vento che da ieri sta imperversando sulla Sardegna. Questa mattina con l’ausilio dell’autoscala inviata dalla sede centrale del Comando di Cagliari, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dante a Ussaramanna, per la messa in sicurezza della croce sul campanile della chiesa di San Quirico Martire.

Gli operatori hanno hanno rimosso la croce in ferro pericolante alta circa due metri portandola a terra e mettendo in sicurezza il campanile.