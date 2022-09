Formula 1 di motonautica torna nell'Isola dopo 18 anni - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 27 SET - La Formula 1 di motonautica torna in Sardegna dopo 18 anni.

Il Gran Premio d'Italia della Regione Sardegna, quarta tappa dell'UIM F1H2O World Championship, il più prestigioso campionato mondiale di motoscafi inshore, si svolgerà al molo Brin di Olbia dal 14 al 16 ottobre.

L'evento vedrà la partecipazione dei migliori piloti al mondo di 10 diverse nazionalità che si sfidano in gare adrenaliniche e ad alto rischio che ne fanno uno dei più spettacolari sport al mondo.

I catamarani monoposto possono raggiungere la velocità di più di 140 km all'ora in virata fino a superare i 226 km all'ora nei rettilinei. F1H2O torna in Sardegna per l'undicesima volta dopo 18 anni, quando nel 2004 Cagliari si tenne l'ultimo Grand Prix vinto da Scott Gillman, ora team manager del suo proprio team Gillman Racing. "È per me un immenso piacere tornare quindi in quest'isola meravigliosa che tanto amo e questa volta nella nuova location di Olbia che ha già dimostrato negli ultimi anni di saper ospitare a grandissimi livelli i mondiali di Aquabike", dichiara Nicolò di San Germano, Founder di H2O Racing.

"È per noi motivo di grande orgoglio che approdi a Olbia la quarta tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 di Motonautica - sostiene il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -. La nostra città si conferma centro di interesse per questo tipo di eventi sportivi anche oltre i mesi prettamente estivi, permettendo così di allungare la stagione turistica a beneficio dell'economia del territorio, con un intrattenimento di altissimo livello che, siamo certi, farà appassionare i numerosi spettatori, offrendoci uno spettacolo indimenticabile". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna