Bonarcado

Avviato il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, coordinato dall’Anci

Un sistema amministrativo più moderno, che offra servizi digitali ai cittadini e alle imprese, garantendo trasparenza e partecipazione alle scelte attraverso la diffusione dei dati pubblici. Sono questi gli obiettivi principali del progetto nazionale P.I.C.C.O.L.I. (“Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni”), avviato in questi giorni a Bonarcado.

“È un progetto importante e un’opportunità di crescita per il nostro Comune, che come tutte le piccole amministrazioni ha subito una notevole riduzione del personale in questi ultimi anni”, ha detto la sindaca Annalisa Mele. “La formazione del personale, che si deve occupare di numerose e differenti attività, è fondamentale non solo per il miglioramento della capacità amministrativa, ma anche per favorire la completa realizzazione dei programmi degli amministratori stessi, dando così piena risposta ai cittadini”.

Il progetto – finanziato con il fondo PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – è rivolto ai comuni con meno di 5.000 abitanti e prevede lo sviluppo delle competenze del personale, per metterlo in condizione di assolvere agli adempimenti previsti dai regolamenti e dalle normative di riferimento, in coerenza con il Testo unico degli Enti locali.

Bonarcado aveva presentato la manifestazione di interesse nel 2020 ed è il primo dei comuni aderenti in Sardegna ad avviare il progetto creato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con il coordinamento dell’Anci.

Durante il primo incontro, al quale hanno partecipato i referenti Anci, la sindaca Mele e dipendenti comunali, sono stati definiti gli ambiti di intervento, organizzati in pacchetti tematici per la formazione e il supporto del personale e degli amministratori.

“La partecipazione al progetto, la cui adesione è stata inoltrata dalla precedente amministrazione, con il suo avvio tiene fede a quanto si è rimarcato in campagna elettorale: i progetti validi andranno portati avanti”, conclude Annalisa Mele, che rivolge “un particolare riconoscimento alla responsabile dell’Area tecnica, Sara Olla, per avere curato le fasi di attuazione”.

Giovedì, 20 ottobre 2022