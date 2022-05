Fordongianus

Eventi organizzati dal Comune e dalle associazioni

Tutto pronto per l’estate: il Comune e le associazioni si preparano a “Fordongianus insieme”, la rassegna di eventi estivi, dopo aver messo a punto un ricco cartellone. Tanti gli appuntamenti in programma da giugno a settembre, molti dedicati alle tradizioni locali. Ci sarà spazio anche per lo sport, con l’attesissimo “Canoando sul Tirso”.

Sarà proprio la rassegna sportiva ad aprire la rassegna di Fordongianus, giovedì 2 giugno. L’evento, giunto alla 16esima edizione, è rivolto agli appassionati di kayak, rafting, sup e mountain bike. Il percorso varia a seconda delle discipline. Sono 5 i chilometri di fiume in kayak, rafting o sup, mentre per chi vuole pedalare, il percorso in mountain bike è organizzato per 30 chilometri. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì prossimo 30 maggio.

La letteratura farà tappa a Fordongianus sabato 4 giugno alle 18. Davanti alla chiesa di San Lussorio Nicoletta Usai presenterà il suo libro, San Lussorio a Fordongianus. L’evento è a cura della cooperativa Forum Traiani.

Lo sport sarà nuovamente protagonista dall’1 al 22 luglio, con il torneo di calcio a 5 al campetto delle scuole elementari. Squadre locali e dei paesi vicini si sfideranno per diventare i campioni dell’estate. La rassegna è a cura della Asd G.S. Forum Traiani.

Appuntamento con la tradizione con la serata folkloristica “Ballendi a caddas”, organizzata dalla Pro loco di Fordongianus, in programma sabato 16 luglio alle terme romane. Ospiti diversi gruppi dell’isola.

Sempre nella splendida cornice delle terme romane, andrà in scena “Terme romane festival”, kermesse musicale a cura dell’associazione culturale Dromos e dell’amministrazione comunale. Sabato 23 luglio dalle 21:30 saliranno sul palco prima Neue Grafik, poi 72 Hours Post Flight, mentre domenica 24 luglio sarà il turno di Louis Cole e Freak Motel, a partire dalle 22.

Domenica 7 agosto ci sarà la premiazione della prima edizione del premio letterario “Forum Traiani”, realizzato con il patrocinio del Comune di Fordongianus.

Sabato 13 agosto appuntamento con il Carnevale estivo, con la sfilata di gruppi di maschere tradizionali per le vie del paese.

Chiuderà gli eventi estivi “Il paese racconta”, in programma sabato 10 settembre alle ore 17 all’aula consiliare del Comune. Joyce Mattu presenterà la sua ricerca sulle feste e tradizioni. L’evento è a cura di ricercatori locali e dell’amministrazione comunale.

Giovedì 26 maggio 2022