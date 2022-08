Le celebrazioni principali e solenni in onore del Santo si tengono, in entrambe le comunità, nei giorni del 20 e 21 agosto.

Le fonti storiche narrano che il soldato romano Lussorio fu martirizzato mediante decapitazione il 21 agosto 304 d.c. nel territorio di un tempio pagano situato in prossimità della città di Forum Traiani e che la cripta sottostante la Chiesa di San Lussorio a Fordongianus, utilizzata originariamente per il culto pagano alle acque, fu utilizzata per la deposizione delle spoglie mortali del Santo, divenendo successivamente importante luogo di venerazione e pellegrinaggio per tutti i cristiani dellìIsola e luogo di sepoltura anche per altri cristiani.

Nel programma di scambi – fanno sapere i due amministratori locali – in un secondo momento saranno coinvolte anche le comunità della Sardegna in cui si celebra il culto del Santo: tra gli altri Borore, Oliena, Selargius, Tortolì e Baunei. Sarà coinvolta anche la città di Pisa, dove il Santo è conosciuto con il nome di Rossore.

In serata Serafino Pischedda, primo cittadino di Fordongianus, sarà presente alla processione accompagnata dai cavalli e alla messa che si svolgeranno a Santu Lussurgiu in onore del Santo (ore 19)

Domani, sabato 20 agosto, in occasione dell’Ardia di San Lussorio in programma nel paese del Montiferru (dalle 18.30), sarà presente una rappresentanza dell’amministrazione di Fordongianus.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail